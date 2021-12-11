Американська світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян вирішила привітати подругу з днем народження, згадавши найкращий час разом на вечірках.
Кім Кардашьян після свого несподіваного розлучення з Каньє не тільки не стала вести більш закритий спосіб життя, вона ще й вирішила показувати більше особистих кадрів. Хоча з новим хлопцем Кім фото робить не так часто, з подругами вона вважає за краще хвалитися образами більше.
Причому незмінно модель робить один і той же акцент-тільки на фігурі і не більше. На одному з таких кадрів вона блищала в крихітному білому топіку на маленьких лямках і в срібній спідниці з вирізом вище середини стегна.
При цьому макіяж в нюдових тонах і зручно укладене волосся надали Кім більш живого вираження і якоїсь природності, навіть незважаючи на непропорційно великі форми в поєднанні з тонкою талією. Поруч з подругою Кардашьян виглядала молодше звичайного.
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Раніше в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в неймовірно привабливому вбранні. Як відомо, Кім Кардашьян випускає власний одяг і нижню білизну.
"Тільки що скинула м'яке лаунж-плаття з довгими рукавами. Вони такі зручні і приголомшливі. Ви можете носити їх в ліжку або поза домом як бавовняну сукню», - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в міні-купальнику виставила напоказ свої достоїнства: "що за кішечка?».
Раніше Politeka писала, що Кім Кардашьян в крихітному купальнику побешкетувала в джакузі:"Дорвалася".
A ще Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян в білосніжному мікро-ТОПі зачарувала вигинами:»Ангел з небес".