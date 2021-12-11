Американская светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила поздравить подругу с днем рождения, вспомнив лучшее время вместе на вечеринках.

Ким Кардашьян после своего неожиданного развода с Канье не только не стала вести более закрытый образ жизни, она еще и решила показывать больше личных кадров. Хотя с новым парнем Ким фото делает не так часто, с подругами она предпочитает хвастаться образами больше.

Причем неизменно модель делает один и тот же акцент – только на фигуре и не более. На одном из таких кадров она блистала в крошечном белом топике на маленьких лямках и в серебряной юбке с вырезом выше середины бедра.

При этом макияж в нюдовых тонах и удобно уложенные волосы придали Ким более живого выражения и некой естественности, даже несмотря на непропорционально большие формы в сочетании с тонкой талией. Рядом с подругой Кардашьян выглядела моложе обычного.

Ранее в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в невероятно притягательном наряде. Как известно, Ким Кардашьян выпускает собственную одежду и нижнее белье.

«Только что сбросила мягкое лаунж-платье с длинными рукавами. Они такие удобные и потрясающие. Вы можете носить их в постели или вне дома как хлопковое платье», - подписала фото звезда.

Напомним, что Ким Кардашьян в мини-купальнике выставила напоказ свои достоинства: «Что за кошечка?».

Ранее Politeka писала, что Ким Кардашьян в крошечном купальнике пошалила в джакузи: "Дорвалась".

A еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами: «Ангел с небес».