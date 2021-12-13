Як передає Politeka.net, український дизайнер Андре Тан кожен день розповідає в соціальних мережах різні корисні поради для модниць, говорить про особисте життя і демонструє цілі добірки з образами, які зададуть тренди в цьому сезоні.
Не забуває чоловік ділитися особистим. Нещодавно він показав, як проводив час з дитиною і насолоджувався прогулянкою вранці. Однак через деякий час Андре Тан також здивував кадром свого не зовсім вдалого ранку.
Як виявилося, чоловік зліг з крапельницею на початку дня, що його засмутило. Причини він не назвав, написавши коротке:
"Понеділок буває і таким".
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Біда потрясла сім'ю Тетяни Чорновол, не стало близької людини: "Побачила, що не дихає..."
Ілона Гвоздьова повернеться на "Танці з зірками", але є одне "але": "Я буду..."
Лопес у вузьких лосинах і топіку показала, чому їй є чим пишатися: кадри з прогулянки
Дружина "Холостяка" Добриніна похвалилася розкішним подарунком, який може собі дозволити: "Ну ще б пак!"
Також в Instagram чоловік вирішив поділитися своїм досвідом, розповівши, які прочитані книги він вважає цінними.
"Бути хорошим керівником складно. Але цьому можна навчитися. Свіжий топ бізнес-літератури», - підписав пост Тан.
За його словами, революційний метод управління проектами " Джеффа Сазерленда допоможе навести порядок у всіх робочих процесах і збільшити продуктивність співробітників. А книга " Rework. Бізнес без забобонів " навчила його тому, що трудоголіки не є героями, тому що інші давно знайшли спосіб завершити справи швидше і відправитися додому.
Нагадаємо, що Андре Тан розповів про своє непросте минуле:"молився і просив".
Раніше Politeka писала, що Андре Тан після розлучення змінив імідж: "барабанний дріб...".
A ще Politeka повідомляла, що Андре Тан розповів, як проводить час з донькою: "коли Соня їхала, вона...".