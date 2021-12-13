Відомий український дизайнер Андре Тан, який часто ділиться різними порадами і модними рішеннями, несподівано показав, яким може бути його непривітний ранок.

Як передає Politeka.net, український дизайнер Андре Тан кожен день розповідає в соціальних мережах різні корисні поради для модниць, говорить про особисте життя і демонструє цілі добірки з образами, які зададуть тренди в цьому сезоні.

Не забуває чоловік ділитися особистим. Нещодавно він показав, як проводив час з дитиною і насолоджувався прогулянкою вранці. Однак через деякий час Андре Тан також здивував кадром свого не зовсім вдалого ранку.

Як виявилося, чоловік зліг з крапельницею на початку дня, що його засмутило. Причини він не назвав, написавши коротке:

"Понеділок буває і таким".

Також в Instagram чоловік вирішив поділитися своїм досвідом, розповівши, які прочитані книги він вважає цінними.

"Бути хорошим керівником складно. Але цьому можна навчитися. Свіжий топ бізнес-літератури», - підписав пост Тан.

За його словами, революційний метод управління проектами " Джеффа Сазерленда допоможе навести порядок у всіх робочих процесах і збільшити продуктивність співробітників. А книга " Rework. Бізнес без забобонів " навчила його тому, що трудоголіки не є героями, тому що інші давно знайшли спосіб завершити справи швидше і відправитися додому.

Нагадаємо, що Андре Тан розповів про своє непросте минуле:"молився і просив".

Раніше Politeka писала, що Андре Тан після розлучення змінив імідж: "барабанний дріб...".

A ще Politeka повідомляла, що Андре Тан розповів, як проводить час з донькою: "коли Соня їхала, вона...".