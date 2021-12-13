Как передает Politeka.net, украинский дизайнер Андре Тан каждый день рассказывает в социальных сетях разные полезные советы для модниц, говорит о личной жизни и демонстрирует целые подборки с образами, которые зададут тренды в этом сезоне.
Не забывает мужчина делиться личным. Недавно он показал, как проводил время с ребенком и наслаждался прогулкой утром. Однако спустя время Андре Тан также удивил кадром своего не совсем удачного утра.
Как оказалось, мужчина слег с капельницей в начале дня, что его огорчило. Причины он не назвал, написав короткое:
«Понедельник бывает и таким».
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Также в Инстаграм мужчина решил поделиться своим опытом, рассказав, какие прочитанные книги он считает ценными.
«Быть хорошим руководителем сложно. Но этому можно научиться. Свежий топ бизнес-литературы», - подписал пост Тан.
По его словам, революционный метод управления проектами» Джеффа Сазерленда поможет навести порядок во всех рабочих процессах и увеличить продуктивность сотрудников. А книга «Rework. Бизнес без предрассудков» научила его тому, что трудоголики не являются героями, потому что остальные давно нашли способ завершить дела быстрее и отправиться домой.
Напомним, что Андре Тан рассказал о своем непростом прошлом: "Молился и просил".
Ранее Politeka писала, что Андре Тан после развода изменил имидж: "Барабанная дробь…".
A еще Politeka сообщала, что Андре Тан рассказал, как проводит время с дочкой: "Когда Соня уезжала, она...".