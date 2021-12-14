Телеведуча Катя Осадча показала, як проводить час у столиці Італії - Римі, поділившись фото з українцями.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Нещодавно зірка народила другу дитину для чоловіка-сина Данила. Зараз пара відпочиває в столиці Італії-Римі. Катя вирішила показати в своєму Instagram, як проводить час там.

На фото зірка була в помаранчевому вбранні. Катя стояла на балконі, показуючи види Риму.

"У мою колекцію заходів. З площі Венеції казковий пейзаж", - написала Катя.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Неймовірна краса! А ще можна насолодитися чудовим coucher du soleil, в Парижі, на оглядовому Sacré Cœur", "яка краса, дуже добре вам підходить така картина тому що ви така ж красива", "і я так само спиралася саме на цих щаблях і на цьому ж місці)))".

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