Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Нещодавно зірка народила другу дитину для чоловіка-сина Данила. Зараз пара відпочиває в столиці Італії-Римі. Катя вирішила показати в своєму Instagram, як проводить час там.
На фото зірка була в помаранчевому вбранні. Катя стояла на балконі, показуючи види Риму.
"У мою колекцію заходів. З площі Венеції казковий пейзаж", - написала Катя.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Потяг розчавив легковик з людьми, кадри трагедії на Прикарпатті: "Будьте обережні..."
Булітко з "Дизель шоу" "накинулася" на оператора: "Мало хто наважиться..."
Суддя "Майстер шеф" Мартиновська розповіла про свою нову улюблену страву: "Вперше спробувала..."
Не стало легендарної актриси-красуні, сумує весь світ кіно: "Ніколи не могла відмовити в допомозі"
"Неймовірна краса! А ще можна насолодитися чудовим coucher du soleil, в Парижі, на оглядовому Sacré Cœur", "яка краса, дуже добре вам підходить така картина тому що ви така ж красива", "і я так само спиралася саме на цих щаблях і на цьому ж місці)))".
Нагадаємо, актор з "Скаженого весілля" зняв Горбунова в Парижі з невідомою брюнеткою
А ще Politeka писала, що Анна Трінчер з нареченим зробили Осадчій сюрприз, про який мріє кожна дівчина
Також Politeka повідомляла, що Осадчої, яка народила третю дитину, знайшли нову заміну в "Світському житті"