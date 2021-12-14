Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей, которая замужем за Юрием Горбуновым. Недавно звезда родила второго ребенка для мужа - сына Даниила. Сейчас пара отдыхает в столице Италии - Риме. Катя решила показать в своем Инстаграм, как проводит время там.
На фото звезда была в оранжевом наряде. Катя стояла на балконе, показывая виды Рима.
"В мою коллекцию закатов. С площади Венеции сказочный пейзаж", - написала Катя.
Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:
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