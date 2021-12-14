Телеведущая Катя Осадчая показала, как проводит время в столице Италии - Риме, поделившись фото с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей, которая замужем за Юрием Горбуновым. Недавно звезда родила второго ребенка для мужа - сына Даниила. Сейчас пара отдыхает в столице Италии - Риме. Катя решила показать в своем Инстаграм, как проводит время там.

На фото звезда была в оранжевом наряде. Катя стояла на балконе, показывая виды Рима.

"В мою коллекцию закатов. С площади Венеции сказочный пейзаж", - написала Катя.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятная красота! А еще можно насладиться великолепным coucher du soleil, в Париже, на смотровой Sacré Cœur", "Какая красота, очень хорошо вам подходит такая картина потому что вы такая же красивая", "И я так же опиралась именно на этих ступенях и на этом же месте)))".

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