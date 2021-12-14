Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл побувала на світському заході, де засвітилася з відомим кінопродюсером Мохаммедом Аль Туркі.

Наомі Кемпбелл була на піку популярності в 1990-х роках, але і зараз дуже цінується, як знаменитість зі світовим ім'ям, пише Politeka.net. Саме тому зірка одна з найбажаніших гостей на будь-якому світському заході.

Цього разу красуня побувала на міжнародному кінофестивалі "Червоне море" в Саудівській Аравії. Про що вона повідомила в своєму Instagram, підкріпивши фотографіями.

Наомі Кемпбелл була в ніжній сукні з легкою спідницею, розшитим самоцвітами корсетом і прозорою накидкою. Зірка доповнила образ браслетом, кільцями і кулоном.

Модель пройшлася червоною доріжкою, а також взяла участь у церемонії нагородження. Модель сфотографувалася разом з відомим кінопродюсером Мохаммедом Аль Туркі.

За півгодини фото зібрали понад 18 тисяч лайків і багато коментарів.

"Така королева 🤍", " ти чудово виглядаєш😍 😍", " Ух ти. 🥰 Королева .. Тепер ти арабська королева .. 🙌 🙌 😍 😍 😍 ❤ ️ Це", " Наомі ідеальна 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍", "💕✨ Люблю тебе, Наомі! ✨ 💕 Чудова! 👏 😍 ✨ ", "Наомі - легенда😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

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