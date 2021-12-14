Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл побывала на светском мероприятии, где засветилась с известным кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки.

Наоми Кэмпбелл была на пике популярности в 1990-х годах, но и сейчас очень ценится, как знаменитость с мировым именем, пишет Politeka.net. Именно поэтому звезда одна из самых желанных гостей на любом светском мероприятии.

В этот раз красотка побывала на Международном кинофестивале "Красное море" в Саудовской Аравии. О чем она сообщила в своем Инстаграм, подкрепив фотографиями.

Наоми Кэмпбелл была в нежнейшем платье с летящей юбкой, расшитым самоцветами корсетом и прозрачной накидкой. Звезда дополнила образ браслетом, кольцами и кулоном.

Модель прошлась по красной дорожке, а также приняла участие в церемонии награждения. Модель сфотографировалась вместе с известным кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки.

За полчаса фото собрали более 18 тысяч лайков и много комментариев.

"Такая королева 🤍", "Ты великолепно выглядишь 😍😍", "Ух ты. 🥰 Королева .. Теперь ты арабская королева .. 🙌🙌😍😍😍❤️ Это", "Наоми идеальна 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍", "💕✨ Люблю тебя, Наоми! ✨💕 Замечательная! 👏😍✨", "Наоми - легенда 😍😍😍", - написали пользователи Сети.

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