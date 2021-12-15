Як пише Politeka.net, Даша Євтух стала дуже популярною, почавши знімати відео для Тікток. Тепер блогерка справжня зірка і стала учасницею шоу" Майстер Шеф " 11. Також зірка веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Даша була в сукні і без білизни. Зірка стояла біля новорічної ялинки, демонструючи розкішну посмішку. Фото вийшло дуже цікавим, адже глибина вирізу вражає.

Фанати поставили понад 27 тисяч лайків і написали коментарі:

"Даша, ви дуже симпатична дівчина. Пора задуматися про діток. Життя летить неглядя. Творчих успіхів Вам", "прекрасні кульки на ялинці", "ви тут дуже красива", "найкрасивіша", "Вау, дуже красива", "червона помада дуже йде", "та моя ти красотулька!!!! Обожнюю тебе!!!!Удачі тобі Дашуля!!!".

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