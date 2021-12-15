Популярная блогерыня Даша Евтух, которая стала звездой ТикТока и "Мастер Шеф", впечатлила видом на новом фото, порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Даша Евтух стала очень популярной, начав снимать видео для ТикТок. Теперь блогерка настоящая звезда и стала участницей шоу "Мастер Шеф" 11. Также звезда ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Даша была в платье и без белья. Звезда стояла у новогодней елки, демонстрируя роскошную улыбку. Фото получилось очень интересным, ведь глубина выреза впечатляет.

Фанаты поставили более 27 тысяч лайков и написали комментарии:

"Даша, Вы очень симпатичная девушка. Пора задуматься о детках. Жизнь летит неглядя. Творческих успехов Вам", "Прекрасные шарики на елке", "Вы тут очень красивая", "Самая красивая", "Вау, очень красивая", "Красная помада очень идет", "Да моя ты красотулька!!!! Обожаю тебя!!!!Удачи тебе Дашуля!!!".

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