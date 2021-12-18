Американська світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян після розлучення не стала сидіти без діла і почала активно просувати своїм магазини одягу.

Кім Кардашьян після скандального розлучення з Каньє вирішила повністю присвятити себе дітям і розвитку свого магазину одягу і білизни. Тепер Кім кожен раз перед святами влаштовує фотосесії в нових нарядах, чим викликає бурхливі обговорення в мережі.

Цього разу Для зйомки з дівчатами-моделями різної статури і зовнішності Кардашьян вирішила виділитися і змінила темні локони на кучеряві світлі. Перетворившись в кокетливу блондинку в тілесному комбінезоні, Кім отримала досить багато різних позитивних відгуків.

У мережі засудили зірку за бажання бути схожою на Бейонсе:

"Ну як Бейонсе?; Це віддача, забери всі мої гроші😅 😩; красиво🤎 🤍 ✨; я єдиний, хто бачить синій замість чорного!??Бейонсе?; Кім волосся...; моє волосся, коли я нарешті розчісую їх🔥 🔥; зачіска Лол, що ж ви наробили?; Занадто жарко для австралійського клімату; як вау !!! Я не можу в це повірити; копіювання нового рівня», - пишуть в мережі.

Причому, як можна помітити, незмінно Кім робить один і той же акцент-тільки на фігурі і не більше. На одному з таких кадрів вона блищала в крихітному білому топіку на маленьких лямках і в срібній спідниці з вирізом вище середини стегна.

Нагадавши, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

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