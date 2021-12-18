Американская светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян после развода не стала сидеть без дела и начала активно продвигать своим магазины одежды.

Ким Кардашьян после скандального развода с Канье решила полностью посвятить себя детям и развитию своего магазина одежды и белья. Теперь Ким каждый раз перед празндиками устраивает фотосессии в новых нарядах, чем вызывает бурные обсуждения в сети.

В этот раз для съемки с девушками-моделями разного телосложения и внешности Кардашьян решила выделиться и сменила темные локоны на кудрявые светлые. Превратившись в кокетливую блондинку в телесном комбинезоне, Ким получила довольно много разных положительных отзывов.

В сети осудили звезду за желание быть похожей на Бейонсе:

«Ну как Бейонсе?; Это отдача, забери все мои деньги 😅😩; Красиво 🤎🤍✨; Я единственный, кто видит синий вместо черного!??Бейонсе?; ким волосы…; Мои волосы, когда я наконец расчесываю их 🔥🔥; Прическа лол, что же вы наделали?; Слишком жарко для австралийского климата; Как вау !!! Я не могу в это поверить; копирование нового уровня», - пишут в сети.

Причем, как можно заметить, неизменно Ким делает один и тот же акцент – только на фигуре и не более. На одном из таких кадров она блистала в крошечном белом топике на маленьких лямках и в серебряной юбке с вырезом выше середины бедра.

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».