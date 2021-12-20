Американська світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян, яка нещодавно презентувала свою нову колекцію одягу, показала кілька цікавих кадрів.

Популярна модель і Instagram-блогер Кім Кардашьян досить часто показує в соціальній мережі різні кадри, які демонструють її фігуру у всій красі. Цього разу Кім вибрала для цього цілу серію фото з подругою.

У самих різних, обтягуючих і досить інтригуючих нарядах Кім позувала разом з подругою, дружба з якою триває 15 років:

"Ми познайомилися 15 років тому і миттєво стали кращими подругами! У нас троє дітей одночасно, всі вони стали кращими подругами і були пов'язані нашою трудовою етикою і цілями. Ти-одна з найбільш працьовитих людей, яких я знаю, у тебе завжди є кращий чай, рішення для будь-якої ситуації, і ти напевно здолаєш когось, якщо дійде до цього! Ти найвірніший і найбільший вболівальник і клей в нашому жіночому чаті!» - висловитися Кардашьян.

Шанувальники підтримали:

"Клей ❤; позитивні уми; Красиво❤; чому з роками молодше?; пишність таких красунь; не можна скромничати; буде цікаво; радий вашому знайомству; щастя багато не буває; виглядаєте чудово».

Раніше для зйомки з дівчатами-моделями різної статури і зовнішності Кардашьян вирішила виділитися і змінила темні локони на кучеряві світлі. Перетворившись в кокетливу блондинку в тілесному комбінезоні, Кім отримала досить багато різних позитивних відгуків.

У мережі засудили зірку за бажання бути схожою на Бейонсе.

Нагадавши, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

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