Американская светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, недавно презентовавшая свою новую коллекцию одежды, показала несколько интересных кадров.

Популярная модель и Инстаграм-блогер Ким Кардашьян довольно часто показывает в социальной сети разные кадры, которые демонстрируют ее фигуру во всей красе. В этот раз Ким выбрала для этого целую серию фото с подругой.

В самых разных, обтягивающих и довольно интригующих нарядах Ким позировала вместе с подругой, дружба с которой длится 15 лет:

«Мы познакомились 15 лет назад и мгновенно стали лучшими подругами! У нас трое детей одновременно, все они стали лучшими подругами и были связаны нашей трудовой этикой и целями. Ты - одна из самых трудолюбивых людей, которых я знаю, у тебя всегда есть лучший чай, решения для любой ситуации, и ты наверняка одолеешь кого-то, если дойдет до этого! Ты самый верный и самый большой болельщик и клей в нашем женском чате!» - высказалась Кардашьян.

Поклонники поддержали:

«Клей ❤; положительные умы; Красиво❤; Почему с годами моложе?; великолепие таких красавиц; нельзя скромничать; будет интересно; рад вашему знакомству; счастья много не бывает; выглядите великолепно».

Ранее для съемки с девушками-моделями разного телосложения и внешности Кардашьян решила выделиться и сменила темные локоны на кудрявые светлые. Превратившись в кокетливую блондинку в телесном комбинезоне, Ким получила довольно много разных положительных отзывов.

В сети осудили звезду за желание быть похожей на Бейонсе.

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».