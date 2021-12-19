Популярна 52-річна виконавиця Дженніфер Лопес, яка пару днів тому влаштувала з Аффлеком побачення на вулиці, продовжує дивувати моложавим виглядом.

Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес звикла показувати в мережі кадри зі своїх фотосесій, роботи над концертами і кращі моменти свого відпочинку з сім'єю або з коханим. Причому багато цікавих знімків Лопес не показує, проте фанати самі постять їх в Instagram.

Одними з таких кадрів стали фото Лопес, яка позувала в срібній сукні зі значним декольте і акуратними аксесуарами. Як і завжди, вона змінила зачіску заради фотосесії і не пошкодувала макіяжу, щоб виглядати ще молодше.

Як правило, 52-річна Дженніфер блищить без косметики тільки тоді, коли хоче нагадати про свій уходовом бренд.

"Вона ідеально бездоганна🔥; кожен раз закохуюся; немає сил бачити це, я заздрю; їй сподобалося😍; дуже гарне вбрання!; Ніхто не може сяяти так яскраво, як вона😉 🔥; bellisima jlo; вона сама Романтика️️️️; міс Всесвіт, без магії не обійшлося👑; чудова жінка, я люблю тебе👏», - пишуть в мережі.

Раньше Дженніфер після чергової підготовки до концерту вирішила заодно похвалитися своєю формою. Зірка вибрала для занять Простий сірий костюм. Спортивні штани і майка виглядали буденно на Лопес, проте вона змогла надати пікантності образу, потягнувши за гумку штанів.

"Готові до вихідних ✨ » - пише Лопес під кадром.

Нагадаємо, що Лопес в мініатюрній сукні з вирізами вразила фігурою: "самий сік".

Як повідомляла Politeka, Лопес в сукні зі стяжками похвалилася формами "як у Кім": фото.

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в білому костюмі похвалилася моложавим виглядом: фото.