Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес привыкла показывать в сети кадры из своих фотосессий, работы над концертами и лучшие моменты своего отдыха с семьей или с возлюбленным. Причем многие интересные снимки Лопес не показывает, однако фанаты сами постят их в Инстаграм.
Одними из таких кадров стали фото Лопес, которая позировала в серебряном платье с внушительным декольте и аккуратными аксессуарами. Как и всегда, она сменила прическу ради фотосессии и не пожалела макияжа, чтобы выглядеть еще моложе.
Как правило, 52-летняя Дженнифер блистает без косметики только тогда, когда хочет напомнить о своем уходовом бренде.
«Она идеально безупречная🔥; каждый раз влюбляюсь; нет сил видеть это, я завидую; Ей понравилось😍; Очень красивый наряд!; Никто не может сиять так ярко, как она 😉🔥; Bellisima jlo; она сама романтика❣️❣️; Мисс Вселенная, без магии не обошлось👑; Замечательная женщина, я люблю тебя👏», - пишут в сети.
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Ранее Дженнифер после очередной подготовки к концерту решила заодно похвастаться своей формой. Звезда причем выбрала для занятий простой серый костюм. Спортивные штаны и майка выглядели обыденно на Лопес, однако она смогла придать пикантности образу, потянув за резинку штанов.
«Готовы к выходным ✨» - пишет Лопес под кадром.
Напомним, что Лопес в миниатюрном платье с вырезами впечатлила фигурой: "Самый сок".
Как сообщала Politeka, Лопес в платье со стяжками похвасталась формами "как у Ким": фото.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в белом костюме похвасталась моложавым видом: фото.