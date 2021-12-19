Популярная 52-летняя исполнительница Дженнифер Лопес, которая пару дней назад устроила с Аффлеком свидание на улице, продолжает удивлять моложавым видом.

Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес привыкла показывать в сети кадры из своих фотосессий, работы над концертами и лучшие моменты своего отдыха с семьей или с возлюбленным. Причем многие интересные снимки Лопес не показывает, однако фанаты сами постят их в Инстаграм.

Одними из таких кадров стали фото Лопес, которая позировала в серебряном платье с внушительным декольте и аккуратными аксессуарами. Как и всегда, она сменила прическу ради фотосессии и не пожалела макияжа, чтобы выглядеть еще моложе.

Как правило, 52-летняя Дженнифер блистает без косметики только тогда, когда хочет напомнить о своем уходовом бренде.

«Она идеально безупречная🔥; каждый раз влюбляюсь; нет сил видеть это, я завидую; Ей понравилось😍; Очень красивый наряд!; Никто не может сиять так ярко, как она 😉🔥; Bellisima jlo; она сама романтика❣️❣️; Мисс Вселенная, без магии не обошлось👑; Замечательная женщина, я люблю тебя👏», - пишут в сети.

Ранее Дженнифер после очередной подготовки к концерту решила заодно похвастаться своей формой. Звезда причем выбрала для занятий простой серый костюм. Спортивные штаны и майка выглядели обыденно на Лопес, однако она смогла придать пикантности образу, потянув за резинку штанов.

«Готовы к выходным ✨» - пишет Лопес под кадром.

Напомним, что Лопес в миниатюрном платье с вырезами впечатлила фигурой: "Самый сок".

Как сообщала Politeka, Лопес в платье со стяжками похвасталась формами "как у Ким": фото.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в белом костюме похвасталась моложавым видом: фото.