Стало відомо, хто переміг у фіналі Дитячого " Євробачення-2021» і яке місце посіла Українка. який відгримів у Франції.

Як пише Politeka.net, 19 грудня в Парижі відгримів фінал пісенного конкурсу для виконавців-початківців Дитяче «Євробачення-2021». Відео трансляції обнародуваний в мережі.

За підсумками голования перемогу здобула 14-річна Maléna з піснею Qami Qami з Вірменії.

Українка Олена Усенко завоювала шосте місце, дівчинці всього 14 років, хоча на вигляд і не скажеш і вона виконала досить дорослу пісню під назвою "Важіль".

Відзначимо що журі всіх країн-учасниць і глядачі віддали нашій співвітчизниці 125 балів."

Користувачі Мережі вже почали нахвалювати виступ Олени Усенко.

"Вітаю!!! це був найкращий виступ 🔥 будемо чекати ще музику від тебе"

"Ви заслужили більшого. Моя улюблена пісня цього року. Вся моя підтримка з Іспанії"

"Голосую і вболіваю за тебе",

"Оленка виступ супер! Ти дуже хороша співачка. Ти молодець. Обожнюю тебе",

"Найкраща дівчина у Всесвіті" - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що нацвідбір Дитячого " Євробачення "закінчився скандалом, подробиці:" Страшно, що буде на дорослому"

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