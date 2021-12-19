Як пише Politeka.net, 19 грудня в Парижі відгримів фінал пісенного конкурсу для виконавців-початківців Дитяче «Євробачення-2021». Відео трансляції
За підсумками голования перемогу здобула 14-річна Maléna з піснею Qami Qami з Вірменії.
Українка Олена Усенко завоювала шосте місце, дівчинці всього 14 років, хоча на вигляд і не скажеш і вона виконала досить дорослу пісню під назвою "Важіль".
Відзначимо що журі всіх країн-учасниць і глядачі віддали нашій співвітчизниці 125 балів."
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Користувачі Мережі вже почали нахвалювати виступ Олени Усенко.
"Вітаю!!! це був найкращий виступ 🔥 будемо чекати ще музику від тебе"
"Ви заслужили більшого. Моя улюблена пісня цього року. Вся моя підтримка з Іспанії"
"Голосую і вболіваю за тебе",
"Оленка виступ супер! Ти дуже хороша співачка. Ти молодець. Обожнюю тебе",
"Найкраща дівчина у Всесвіті" - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що нацвідбір Дитячого " Євробачення "закінчився скандалом, подробиці:" Страшно, що буде на дорослому"
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