Как пишет Politeka.net, 19 декабря в Париже отгремел финал песенного конкурса для начинающих исполнителей детское «Евровидение-2021». Видео трансляции
По итогам голования победу одержала 14-летняя Maléna с песней Qami Qami из Армении.
Украинка Елена Усенко завоевала шестое место, Девочке всего 14 лет, хотя с виду и не скажешь и она исполнила достаточно взрослую песню под названием "Важіль".
Отметим что жюри всех стран-участниц и зрители отдали нашей соотечественнице 125 баллов."
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Пользователи сети уже принялись нахваливать выступление Елены Усенко.
"Поздравляю!!! это было лучшее выступление 🔥 будем ждать еще музыку от тебя"
"Вы заслужили большего. Моя любимая песня в этом году. Вся моя поддержка из Испании",
"Голосую и болею за тебя",
"Леночка выступление супер! Ты очень хорошая певица. Ты молодец. Обожаю тебя"
"Лучшая девушка во Вселенной" - пишут в сети.
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