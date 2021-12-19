Стало известно, кто победил в финале детского «Евровидения-2021» и какое место заняла украинка. который отгремел во Франции.

Как пишет Politeka.net, 19 декабря в Париже отгремел финал песенного конкурса для начинающих исполнителей детское «Евровидение-2021». Видео трансляции обнародовано в сети.

По итогам голования победу одержала 14-летняя Maléna с песней Qami Qami из Армении.

Украинка Елена Усенко завоевала шестое место, Девочке всего 14 лет, хотя с виду и не скажешь и она исполнила достаточно взрослую песню под названием "Важіль".

Отметим что жюри всех стран-участниц и зрители отдали нашей соотечественнице 125 баллов."

Пользователи сети уже принялись нахваливать выступление Елены Усенко.

"Поздравляю!!! это было лучшее выступление 🔥 будем ждать еще музыку от тебя"

"Вы заслужили большего. Моя любимая песня в этом году. Вся моя поддержка из Испании",

"Голосую и болею за тебя",

"Леночка выступление супер! Ты очень хорошая певица. Ты молодец. Обожаю тебя"

"Лучшая девушка во Вселенной" - пишут в сети.

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