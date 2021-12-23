Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія Ребрик з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною", де радує шанувальників своїм виглядом. Також, нещодавно її розкрили на телешоу "Маска" під образом Феї.
Так, цього разу телеведуча поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Лілія Ребрик на фото постала перед камерою у весільній сукні разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким. Подружжя святкує 10-річчя весілля (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).
"10 років разом, а ми як новенькі…
Рожеве весілля - прекрасний привід відчути себе знову і знову молодятами… Не віриться, що ми вже 10 років разом, що у нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що у нас так багато всього попереду!!! Стільки планів! Стільки бажань!
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@andrii_dykyi як круто, що ми з тобою колись в танцях зустрілися... мені так ніжно, так весело і так спокійно з тобою. Завжди! @andrii_dykyi, веди мене по життю...як в танці...
10 років - це тільки початок", — писати Лілія Ребрик.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Богиня та Апполон", "Які красиві", "Вітаю! Так тримати!", "Щастя вам на довгі роки", "Дуже красиві, плаття бомба, і Ліля в ньому шикарна".
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