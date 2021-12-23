Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия Ребрик с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною", где радует поклонников своим видом. Также, недавно её раскрыли на телешоу "Маска" под образом Феи.

Так, на этот раз телеведущая поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Лилия Ребрик на фото предстала перед камерой в свадебном платье вместе со своим мужем Андреем Диким. Супруги празднуют 10-лет годовщины свадьбы (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"10 лет вместе, а мы как новенькие…

Розовая свадьба – прекрасный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами… Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные доченьки, а самое главное, что у нас так много всего впереди!!! Столько планов! Столько желаний!

@andrii_dykyi как круто, что мы с тобой когда-то в танцах встретились… Мне так нежно, так весело и так спокойно с тобой. Всегда! @andrii_dykyi, веди меня по жизни… как в танце…💗

10 лет – это только начало", — пишет Лилия Ребрик.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Богиня и Апполон", "Какие красивые", "Поздравляю! Так держать!", "Счастья вам на долгие годы", "Очень красивые, платье бомба, и Лиля в нем шикарна".

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