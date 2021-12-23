Як пише Politeka.net, Міла Нітіч є популярною вітчизняною співачкою. Зірка була в проекті "Шанс", а також"Голос країни". Артистка навіть пробувала поїхати на Євробачення, але не пройшла національний відбір.

У своєму Instagram Міла Нітіч опублікувала емоційне звернення після того як, Міноборони затвердило перелік спеціальностей для жінок, яким потрібно буде ставати на облік військовозобов'язаних. Тепер на військовому обліку повинні перебувати працівниці самих різні професій - від менеджерів до бухгалтерів.

"Дівчата, я вітаю нас. Нарешті в нашій країні придумали новий законопроект, за яким жінки тепер будуть залучатися до обов'язкової військової служби. А ще цікаво, що там є перелік професій. І навіть працівники культури і менеджера туди теж входять. Це просто геніально, друзі. Це геніальний ідіотизм", - заявила Міла Нітіч.

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