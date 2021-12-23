Как пишет Politeka.net, Мила Нитич является популярной отечественной певицей. Звезда была в проекте "Шанс", а также "Голос країни". Артистка даже пробовала поехать на Евровидение, но не прошла национальный отбор.

В своем Инстаграм Мила Нитич опубликовала эмоциональное обращение после того как, Минобороны утвердило перечень специальностей для женщин, которым нужно будет становиться на учет военнообязанных. Теперь на воинском учете должны находиться работницы самых разны профессий - от менеджеров до бухгалтеров.

«Девочки, я поздравляю нас. Наконец-то в нашей стране придумали новый законопроект, по которому женщины теперь будут привлекаться к обязательной военной службе. А еще интересно, что там есть перечень профессий. И даже работники культуры и менеджера туда тоже входят. Это просто гениально, друзья. Это гениальный идиотизм», - заявила Мила Нитич.

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