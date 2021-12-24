Актриса Барбара Брильська з "Іронії долі, або З легким паром" не може вийти на зв'язок ні з журналістами, ні з шанувальниками.

80-річна зірка зізналася, що отримала серйозну травму і на неї чекає тривала реабілітація, пише PopCornNews.

Так, Брильська відмовила журналістам у зустрічі, пояснивши це тим, що зламала хребет. За яких обставин це сталося, актриса не розповіла.

За словами Брильської, вона зараз не в формі.

"Зламаний хребет... ви розумієте, що це таке? Це довго все відбувається - реабілітація і так далі. Я не в формі - у фізичній і в духовній. Що буде далі, не знаю", - поскаржилася знаменитість.

Користувачі Мережі кинулися бажати Брильській якнайшвидшого одужання:

"Барбара дуже вольова жінка. Тільки не падайте духом. Бажаємо впоратися з недугою"; "Дуже шкода,😢якнайшвидшого одужання😍терпіння і витримки😍"; "Як шкода. Які муки відчуває. 🙏🙏🙏Дай бог одужання"; "Дуже шкода її, здоров'я і мужності , ⭐❤️💐"; "Дай Господи Барбарі якнайшвидшого одужання! Дуже їй співчуваю"; "Як же так😢".

Відзначимо, останнім часом зірка "Іронії долі" Барбара Брильська веде відокремлений спосіб життя. Відомо, що вона вже довгий час бореться з радикулітом, також з'явилися чутки про нібито онкологію, які втім актриса спростувала.

Брильська пояснила, чому рідко з'являється на публіці. Вона заявила, що просто зберігає самоізоляцію в період пандемії, адже знаходиться в групі ризику.

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