Актриса Барбара Брыльска из "Иронии судьбы, или С легким паром" не может выйти на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.

80-летняя звезда призналалсь, что получила серьезную травму и ее ждет длительная реабилитация, пишет PopCornNews.

Так, Брыльска отказала журналистам во встрече, объяснив это тем, что сломала позвоночник. При каких обстоятельствах это случилось, актриса не упомянула.

По словам Брыльской, она сейчас не в форме.

"Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", - пожаловалась знаменитость.



Пользователи Сети кинулись желать Брыльской скорейшего выздоровления:

"Барбара очень волевая женщина. Только не падайте духом. Желаем справиться с недугом"; "Очень жаль,😢скорейшего выздоровления😍терпения и выдержки😍"; "Как жалко. Какие муки испытывает. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 дай Бог выздоровления"; "Очень жаль ее , здоровья и мужества , ⭐❤️💐"; "Дай Господи Барбаре скорейшего выздоровления! Очень ей сочувствую"; "Как же так 😢".

Отметим, в последнее время звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска ведет уединенный образ жизни. Известно, что она уже долгое вреся борется с радикулитом, также появились слухи о якобы онкологии, которые впрочем актриса опровергла.

Брыльска объяснила, почему редко появляется на публике. Она заявила, что попросту сохраняет самоизоляцию в период пандемии, ведь находится в группе риска.



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