Дженніфер Лопес може похвалитися сотнями самих різних і яскравих образів і при цьому не повторювати їх, проте без макіяжу і фотошопу на відео артистку можна побачити далеко не так часто.

Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес вкрай рідко показує себе поблизу без косметики, щоб не псувати бездоганний образ в свої 52 роки. При цьому виконавиця вкрай захоплена доглядом за собою і шкірою, адже без зморшок зовсім не можна сказати, що вона виглядає старше 35 або 40.

Через це часто аудиторія запевняє, що Лопес просто захоплена іньекціями, однак це зовсім непомітно, а сама Дженніфер спокійно показує зрідка себе поблизу без макіяжу, щоб прорекламувати свою косметичну лінію.

"#MerryChristmasEve всіх !!!! ❤️🤍💚» - писати Лопес під кадрами, на яких позує в шовковому халаті і зі своєю косметикою в руках.

"Це так потрібно було. З Різдвом, @jlo. Люблю тебе; у тебе приголомшлива шкіра ☺ Я люблю тебе, королева❤️; не можу повірити, це точно справжнє обличчя?😥 ; З Різдвом ❤️; одружуйся напередодні Різдва, Дорогоцінна ❤️✨; але дуже дорого виглядає; Твоя шкіра 😍; ви світитеся!; щасливого Різдва, дитинко; З Різдвом, королева; подивися на це світіння😍 💫❤", - пишуть в мережі.

Шанувальники часто оцінюють різні костюми знаменитості, вона їх не повторює, тому такі образи обговорюють в Instagram і публікують багато різних фото. Цього разу фанати оцінили стильний лук Лопес у персикової міні-спідниці і ТОПі зі шнурівкою.

Накладні локони, акуратний макіяж і незмінні шпильки вдало доповнили вигляд Лопес.

Нагадаємо, що Лопес в мініатюрній сукні з вирізами вразила фігурою: "самий сік".

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