Дженнифер Лопес может похвастаться сотнями самых разных и ярких образов и при этом не повторять их, однако без макияжа и фотошопа на видео артистку можно увидеть далеко не так часто.

Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес крайне редко показывает себя вблизи без косметики, чтобы не портить безкпречный образ в свои 52 года. При этом исполнительница крайне увлечена уходом за собой и кожей, ведь без морщин совсем нельзя сказать, что она выглядит старше 35 или 40.

Из-за этого часто аудитория уверяет, что Лопес просто увлечена иньекциями, однако это совсем незаметно, а сама Дженнифер спокойно показывает изредка себя вблизи без макияжа, чтобы прорекламировать свою косметическую линию.

«#MerryChristmasEve всех !!!! ❤️🤍💚» - пишет Лопес под кадрами, на которых позирует в шелковом халате и со своей косметикой в руках.

«Это так нужно было. С Рождеством, @jlo. Люблю тебя; У тебя потрясающая кожа 😍💫 Я люблю тебя, королева ❤️; не могу поверить, это точно настоящее лицо?😥; С Рождеством ❤️; Женись в канун Рождества, драгоценная ❤️✨; Но очень дорого выглядит; Твоя кожа 😍; Вы светитесь!; счастливого рождества, детка; С Рождеством, королева; Посмотри на это свечение 😍💫❤», - пишут в сети.

Поклонники часто оценивают разные костюмы знаменитости, она их не повторяет, поэтому такие образы обсуждают в Инстаграм и публикуют много разных фото. В этот раз фанаты оценили стильный лук Лопес в персиковой мини-юбке и топе со шнуровкой.

Накладные локоны, аккуратный макияж и неизменные шпильки удачно дополнили вид Лопес.

Напомним, что Лопес в миниатюрном платье с вырезами впечатлила фигурой: "Самый сок".

Как сообщала Politeka, Лопес в платье со стяжками похвасталась формами "как у Ким": фото.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в белом костюме похвасталась моложавым видом: фото.