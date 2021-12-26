Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл все частіше згадує про минуле і нерідко показує архівні кадри з друзями, сумуючи за часами з їх пам'ятних днів.

Наомі Кемпбелл є всесвітньо відомою супермоделлю, яка була на піку своєї популярності в 1990-х роках, пише Politeka.net. Зірка практично не бере участь у різних модних показах, проте любить згадувати про минуле.

В цей раз Наомі згадала найкращі моменти з життя за минулий час. Причому всі кадри цього разу модель присвятила своєму другові.

"З днем народження, дорогий !! Ти наша радість життя, любиш ризикувати, приносиш до нас стан і істину, це розсовує межі. Кухня - наше улюблене місце. Користуйся унікальною любов'ю, яку ти даруєш моїй дочці і мені. Ми любимо тебе і радимо насолоджуватися в цей дивовижний день, який ти починаєш так рано!"- пише Наомі.

У мережі відповідають: "обожнюю вас!; Люблю це; з Різдвом 😍; бажаю вам і вашій прекрасній родині відмінного Різдва, міцного здоров'я і миру🎅 💯 💯 🍾 🥂; ти справжній друг для всіх, Омі !! ❤ ; З Різдвом!! 🎅 🌲 ⛄ ❤ ; З днем народження; до тих пір, поки нічого цікавого не буде, на межі краси😞; щасливого Різдва Наомі і твоєї нової дочки міцних обіймів ❤».

Раньше Наомі побувала на міжнародному кінофестивалі "Червоне море" в Саудівській Аравії. Про що вона повідомила в своєму Instagram, підкріпивши фотографіями.

Наомі Кемпбелл була в ніжній сукні з летить спідницею, розшитим самоцвітами корсетом і прозорою накидкою. Зірка доповнила образ браслетом, кільцями і кулоном.

Модель пройшлася по червоній доріжці, а також взяла участь у церемонії нагородження. Модель сфотографувалася разом з відомим кінопродюсером Мохаммедом Аль Туркі.

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