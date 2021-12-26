Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл все чаще вспоминает о прошлом и нередко показывает архивные кадры с друзьями, скучая по временам из их памятных дней.

Наоми Кэмпбелл является всемирно известной супермоделью, которая была на пике своей популярности в 1990-х годах, пишет Politeka.net. Звезда практически не принимает участие в разных модных показах, однако любит вспоминать о прошлом.

В этот раз Наоми вспомнила лучшие моменты из жизни за прошедшее время. Причем все кадры в этот раз модель посвятила своему другу.

«С днем рождения, дорогой !! Ты наша радость жизни, любишь рисковать, приносишь к нам состояние и истину, это раздвигает границы. Кухня - наше любимое место. Пользуйся уникальной любовью, которую ты даришь моей дочери и мне. Мы любим тебя и советуем наслаждаться в этот удивительный день, который ты начинаешь так рано!» - пишет Наоми.

В сети отвечают: «Обожаю вас!; Люблю это; С Рождеством 😍; Желаю вам и вашей прекрасной семье отличного Рождества, крепкого здоровья и мира🎅💯💯🍾🥂; Ты настоящий друг для всех, Оми !! ❤; С Рождеством!! 🎅🌲⛄❤; С днём рождения; До тех пор, пока ничего интересного не будет, на грани красоты😞; Счастливого Рождества Наоми и твоей новой дочери крепких объятий ❤».

Ранее Наоми побывала на Международном кинофестивале "Красное море" в Саудовской Аравии. О чем она сообщила в своем Инстаграм, подкрепив фотографиями.

Наоми Кэмпбелл была в нежнейшем платье с летящей юбкой, расшитым самоцветами корсетом и прозрачной накидкой. Звезда дополнила образ браслетом, кольцами и кулоном.

Модель прошлась по красной дорожке, а также приняла участие в церемонии награждения. Модель сфотографировалась вместе с известным кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки.

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