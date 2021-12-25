Американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян після розлучення з репером Каньє Уестом не стала замикатися в собі або вести себе не так, як раніше, тому як і раніше дивує кадрами.

Популярна модель і Instagram-блогер Кім Кардашьян в Instagram любить показувати сімейні образи і демонструвати те, як щасливо живе разом з дітьми і сестрами, а також мамою.

"З Різдвом!"- пише під сімейними кадрами Кім, яка позує разом з дітьми та мамою на фото.

Шанувальники почали обговорювати побачену ідилію і вітати один одного « " затишне Різдво 🖤; З Різдвом!!! 🎁 🎄 🙏 🏼 ; Що з їхніми обличчями? Схожі один на одного🙏; мій Бог! Хлопці, ви самі милі ☺❤️ З Різдвом!; Ми всі будемо поводитися так, ніби нам не цікаво, де інша частина сім'ї?; Кортні завжди не вистачає; Я не впізнав Хлою 😳; у них обличчя змінюються?; такі різні; бій прям".

Раніше в самих різних, обтягуючих і досить інтригуючих нарядах Кім позувала разом з подругою, дружба з якою триває 15 років:

"Ми познайомилися 15 років тому і миттєво стали кращими подругами! У нас троє дітей одночасно, всі вони стали кращими подругами і були пов'язані нашою трудовою етикою і цілями. Ти-одна з найбільш працьовитих людей, яких я знаю, у тебе завжди є кращий чай, рішення для будь-якої ситуації, і ти напевно здолаєш когось, якщо дійде до цього!» - висловитися Кардашьян.

Нагадавши, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

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