Американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян после развода с рэпером Канье Уестом не стала замыкаться в себе или вести себя не так, как раньше, поэтому по-прежнему удивляет кадрами.

Популярная модель и Инстаграм-блогер Ким Кардашьян в Инстаграм любит показывать семейные образы и демонстрировать то, как счастливо живет вместе с детьми и сестрами, а также мамой.

«С Рождеством!» - пишет под семейными кадрами Ким, которая позирует вместе с детьми и мамой на фото.

Поклонники принялись обсуждать увиденную идиллию и поздравлять друг друга: «Уютное Рождество 🖤; С Рождеством!!! 🎁🎄🙏🏼; Что с их лицами? Похожи друг на друга🙏; Мой Бог! Ребята, вы самые милые 😍❤️ С Рождеством!; Мы все будем вести себя так, как будто нам не интересно, где остальная часть семьи?; Кортни всегда не хватает; Я не узнал Хлою 😳; у них лица меняются?; такие разные; сражение прям».

Ранее в самых разных, обтягивающих и довольно интригующих нарядах Ким позировала вместе с подругой, дружба с которой длится 15 лет:

«Мы познакомились 15 лет назад и мгновенно стали лучшими подругами! У нас трое детей одновременно, все они стали лучшими подругами и были связаны нашей трудовой этикой и целями. Ты - одна из самых трудолюбивых людей, которых я знаю, у тебя всегда есть лучший чай, решения для любой ситуации, и ты наверняка одолеешь кого-то, если дойдет до этого!» - высказалась Кардашьян.

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».