У мережі опублікували сімейні кадри з відпочинку актриси Джулії Робертс з чоловіком і дітьми на пляжі в Сіднеї.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці Wowstarlife в соцмережі Instagram опублікували кадри з відпочинку відомої голлівудської зірки Джулії Робертс з чоловіком і дітьми на пляжі в Сіднеї. Як відомо, актриса прославилася на весь світ своєю роллю у фільмі" Красуня", де знялася з Річардом Гіром, а тепер вона найбільш високооплачувана зірка в кіноіндустрії.

На опублікованих знімках Джулію можна побачити в злитому рожевому купальнику, а також в легкому літньому платтячку. У коментарях багато користувачів відзначили, що в свої 54 роки актриса виглядає просто приголомшливо. Також на знімках можна побачити чоловіка Робертс Даніеля Модера та її дітей-підлітків.

У підписі до публікації йдеться: "54-річна Джулія Робертс з чоловіком і дітьми на пляжі в Сіднеї". Користувачі тут же почали коментувати знімки зірки: "Молодець. Знайшла відмінний баланс в житті: і кар'єру зробила і сім'ю створила", "Так, всім би таку фігуру в 54, розумниця, тримає себе в їжакових рукавицях", "Красуня, обожнюю її. На останньому фото її чоловік схожий на Ален Делона", "Вона і в 54 красуня", "Шикарна Джулія! Очманіла актриса, шикарна жінка!", "Вона шикарна, але купальник невдалий".

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