Как сообщает Politeka.net, на странице Wowstarlife в соцсети Instagram опубликовали кадры с отдыха известной голливудской звезды Джулии Робертс с мужем и детьми на пляже в Сиднее. Как известно, актриса прославилась на весь мир своей ролью в фильме "Красотка", где снялась с Ричардом Гиром, а теперь она самая высокооплачиваема звезда в киноиндустрии.

На опубликованных снимках Джулию можно увидеть в слитном розовом купальнике, а также в легком летнем платьице. В комментариях многие пользователи отметили, что в свои 54 года актриса выглядит просто потрясающе. Также на снимках можно увидеть мужа Робертс Даниэля Модера и ее детей-подростков.

В подписи к публикации говорится: "54-летняя Джулия Робертс с мужем и детьми на пляже в Сиднее". Пользователи тут же принялись комментировать снимки звезды: "Молодец. Нашла отличный баланс в жизни: и карьеру сделала и семью создала", "Да, всем бы такую фигуру в 54, умница, держит себя в ежовых рукавицах", "Красотка, обожаю ее. На последнем фото ее муж похож на Ален Делона", "Она и в 54 красотка", "Шикарная Джулия! Обалденная актриса, шикарная женщина!", "Она шикарная, но купальник неудачный".

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