Як передає Politeka.net, Єлизавета Крутікова вже з'являлася на проєкті "Холостяк", де боролася за серце Михайла Заливако. Після цього, гімнастка прийшла показати свій талант на шоу "Україна має талант", де вразила суддів своїми вміннями.

Так, цього разу Єлизавета Крутікова розповіла, чому не виступала у фіналі талант-шоу, хоч і отримала можливість опинитися там. Після того, як Євген Кот повідомив учасниці, що вона у фіналі, Ліза Крутікова вирішила збільшити собі тренування у два рази.

"Я збільшила тренування собі за часом. І на другому тренуванні я впала. До мене всі підбігли. Ну я ж боєць, схопилася і сказала, щоб мене не жаліли...Я перемотала собі лейкопластиром кисть і відпрацювала ще раз. На третій раз я зрозуміла, що не можу взяти кільце", - розповіла зі сльозами на очах Ліза Крутікова.

"Прямо вночі, десь в половину 12, ми зробили КТ. І вони сказали, що у мене перелом. Я кажу, що давайте заколімо якимись знеболюючими, і через біль це відпрацюю. А потім вже через тиждень почнемо лікувати. Але може бути набагато гірше і все, я поїхала додому. Ми не прощаємося, я ще повернуся", - заявила учасниця "Україна має талант".

"Нарешті я можу не приховувати свій гіпс, це було дуже важко", - зізналася Ліза Крутікова.

Раніше повідомлялося, красуня Ліза під стелею без страховки змусила суддю "Україна має талант" Притулу забути про все: "Це ж небезпечно"

Також, екс-учасниця "Холостяка" вразила Мішину і Притулу на "Україна має талант": "Божевільна..."

Politeka розповідала, заплакана Ліза з "Холостяка" розповіла, що з нею відбувається: "Насправді дуже важко..."