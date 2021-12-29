Как передает Politeka.net, Елизавета Крутикова уже появлялась на проекте "Холостяк", где боролась за сердце Михаила Заливако. После этого, гимнастка пришла показать свой талант на шоу "Україна має талант", где поразила судей своими умениями.

Так, на этот раз Елизавета Крутикова рассказала, почему не выступала в финале талант-шоу, хоть и получила возможность оказаться там. После того, как Евгений Кот сообщил участнице, что она в финале, Лиза Крутикова решила увеличить себе тренировки в два раза.

"Я увеличила тренировки себе по времени. И на второй тренировке я упала. Ко мне все подбежали. Ну я же боец, вскочила и сказала, чтобы меня не жалели...Я перемотала себе лейкопластырем кисть и отработала еще раз. На третий раз я поняла, что не могу взять кольцо", — рассказала со слезами на глазах Лиза Крутикова.

"Прямо ночью, где-то в половину 12, мы сделали КТ. И они сказали, что у меня перелом. Я говорю, что давайте заколем какими-то обезболивающими, и через боль это отработаю. А потом уже через неделю начнем лечить. Но может быть намного хуже и всё, я уехала домой. Мы не прощаемся, я еще вернусь", — заявила участница "Україна має талант".

"Наконец-то я могу не скрывать свой гипс, это было очень тяжело", — призналась Лиза Крутикова.

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