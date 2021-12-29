Як пише Politeka.net, Чон Хо Ен є успішною корейською моделлю і актрисою, яка зіграла персонажа #067 в телесеріалі "Гра в кальмара". Актриса стала дуже популярною після виходу серіалу і тепер на зірку підписані десятки мільйони фанатів зі свого світу. І Чон Хо Ен намагається не розчаровувати публіку, ділячись ефектними кадрами в своєму Instagram.
На новому фото зірка була в стильній шкіряній куртці. Артистка дивилася в камеру, вражаючи ефектним образом з розпущеним волоссям. Чон Хо Ен опублікувала пару фото, дозволивши подивитися на красу з декількох ракурсів.
Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
"Найкраща!", "Так мило, вибач", "Виходь за мене заміж, будь ласка", "спасибі, що є", " Хто ти?", "Молода красива дівчина"," Чорний тобі йде", " Я божеволію, згадуючи тебе довше!".
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