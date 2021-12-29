Актриса Чон Хо Ён, которая сыграла одну из ведущих ролей "Игры в кальмара", показала стильный образ, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Чон Хо Ён является успешной корейской моделью и актрисой, которая сыграла персонажа #067 в телесериале "Игра в кальмара". Актриса стала очень популярной после выхода сериала и теперь на звезду подписаны десятки миллионы фанатов со своего мира. И Чон Хо Ён старается не разочаровывать публику, делясь эффектными кадрами в своем Инстаграм.

На новом фото звезда была в стильной кожаной куртке. Артистка смотрела в камеру, впечатляя эффектным образом с распущенными волосами. Чон Хо Ён опубликовала пару фото, позволив посмотреть на красоту из нескольких ракурсов.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшая!", "Так мило, извини", "Выходи за меня замуж, пожалуйста", "Спасибо, что есть", "Кто ты?", "Молодая красивая девушка", "Черный тебе идет", "Я схожу с ума, вспоминая тебя дольше!".

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