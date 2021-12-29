Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Алла Мазур, яка не так давно перемогла рак і радикально змінила свій образ в першу чергу за рахунок нової зачіски, показала в Instagram кадри зі своїм стилістом. Виявилося, саме ця жінка, на ім'я Айна Гассе створює образи для ефірів Алли Мазур на "1+1".

На знімках телезірка показала себе в декількох красивих і стильних образах, а поруч з нею весь час стиліст. За словами Алла, вони з Айною розуміють один одного з півслова. І саме ця жінка підбирала луки, коли Мазур кардинально змінила зовнішність після боротьби з онкологією.

"Знайомитися. Ось людина, яка ризикнула придумати всю ефірну лінійку після того, як я радикально змінила зачіску. Легендарний – і водночас таємничий - модельєр Айна Гассе @ainagasse_ чому ризикнула? Так каже вона сама. І я її розумію. Це ще та турбота: поєднати політ дизайнерської фантазії з обмеженнями новинного стилю, моїм новим відчуттям себе, та ще й абсолютно нетиповою для нашого телеефіру зачіскою. Але Айні це вдалося. І я радію, що зустріла людину, з якою розуміємо один одного з півслова", - поділилася Мазур в підписи до фотографій.

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