Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая не так давно победила рак и радикально изменила свой образ в первую очередь за счет новой прически, показала в Instagram кадры со своим стилистом. Оказалось, именно эта женщина по имени Айна Гассе создает образы для эфиров Аллы Мазур на "1+1".

На снимках телезвезда показала себя в нескольких красивых и стильных образах, а рядом с ней все время стилист. По словам Аллы, они с Айной понимают друг друга с полуслова. И именно эта женщина подбирала луки, когда Мазур кардинально сменила внешность после борьбы с онкологией.

"Знакомьтесь. Вот человек, рискнувший придумать всю эфирную линейку после того, как я радикально изменила прическу. Легендарный – и одновременно таинственный – модельер Айна Гассе @ainagasse_ Почему рискнула? Так говорит она сама. И я ее понимаю. Это еще та забота: соединить полет дизайнерской фантазии с ограничениями новостного стиля, моим новым ощущением себя, да еще и совершенно нетипичной для нашего телеэфира прической. Но Айне это удалось. И я радуюсь, что встретила человека, с которым понимаем друг друга с полуслова", - поделилась Мазур в подписи к фотографиям.

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