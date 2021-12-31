Про це він розповів в інтерв'ю, яке на YouTube-каналі проекту "Зе Інтерв'юер".
Даніель Салем розповів, що його батько переїхав в Бейрут (Ліван) у зв'язку з роботою, а мама-одеситка поїхала слідом за ним. Вони жили дуже бідно, тому Даніелю довелося працювати з восьми років. За його словами, він поєднував роботу чистильника взуття з навчанням і при цьому вчився добре.
Телеведучий також додав, що він ріс в одній кімнаті зі своїми 30 двоюрідними братами і сестрами по лінії батька.
"Ми росли в дуже бідній родині, жили в одній кімнаті і спали, як шпроти, бруднулі. У кожного своя робота була. У мене починався день о 06.00", - розповів ведучий.
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Даніель Салем зазначив, що востаннє він був у Лівані чотири роки тому.
З 10 років Даніель Салем разом з дядьком почав їздити по всьому Аравійському півострові. Вони продавили тачки, джинси, а також фарбували шкіру у спеціальних чанах.
Додамо також, телеведучий встиг пожити в Марокко, Туреччині, Єгипті, Франції та Канаді.
Популярність Даніеля Салема в Україні зросла після його участі у популярних шоу. У 2019 році Даніеля запросили на шоу "Танці з зірками", де його партнеркою стала Юлія Сахневич. У 2020 році він прийшов на шоу "Голос країни".
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