Об этом он рассказал в интервью, которое на YouTube-канале проекта "Зе Интервьюер".

Даниэль Салем рассказал, что его отец переехал в Бейрут (Ливан), поскольку біл военным, а мама-одесситка поехала вместе за ним. Они жили очень бедно, поэтому Даниэлю пришлось работать с восьми лет. По его словам, он совмещал работу чистильщика обуви с учебой и при этом учился хорошо.

Телеведущий также добавил, что он рос в одной комнате со своими 30 двоюродными братьями и сестрами по линии отца.

"Мы из очень бедной семьи. Мы росли в одной комнате и спали, как шпроты, грязнули. У каждого своя работа была. У меня начинался день в 6 утра", – рассказал ведущий.

Даниэль Салем отметил, что в последний раз он был в Ливане четыре года назад.

С 10 лет Даниэль Салем вместе с дядей начал ездить по всему Аравийскому полуострову. Они продавли тачки, джинсы, а также красили кожу в специальных чаннах.

Добавим также, телеведущий успел пожить в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.

Популярность Даниэля Салема в Украине возросла после его участия в популярных шоу. В 2019 году Даниэля пригласили на шоу "Танці з зірками", где его партнершей стала Юлия Сахневич. В 2020 году он пришел на шоу "Голос країни".

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