Як повідомляє Politeka.net, Юлія Саніна з сім'єю дотримується традицій - до новорічних свят у неї вже прикрашений будинок, приготовлені подарунки, а на столі гарантовано будуть виключно смачні страви, адже зірка ще й чудова господиня.
У своєму Instagram артистка опублікувала атмосферні сімейні кадри з чоловіком Валом Бебко і синочком Данилом.
В об'єктиві фотографа - усміхнений чоловік Юлії Саніної у звичній темній толстовці, поруч прекрасний син пари Данило. Сім'я позує біля красиво прикрашеної новорічної ялинки.
На опублікованих кадрах хлопчик розкладає карти, а тато за ним уважно спостерігає. Також співачка показала улюблену розвагу сина - коли тато читає Дані книгу-казку. Юлія Саніна залишилася за кадром, знімаючи те, що відбувається.
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Користувачі Мережі давно відзначають, що малюк Даня помітно виріс і росте справжнім красенем, що він дуже милий і взяв найкраще у своїх батьків. А також захоплюються зовнішнім виглядом Валу Бебко.
Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті.
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss раптово покинула Україну, звернувшись до шанувальників.
Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі.