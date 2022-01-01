Как сообщает Politeka.net, Юлия Санина с семьей придерживается традиций – к новогодним праздникам у нее уже украшен дом, приготовлены подарки, а на столе гарантированно будут исключительно вкусные блюда, ведь звезда еще и чудесная хозяйка.
В своем Instagram артистка опубликовала атмосферные семейные кадры с мужем Валом Бебко и сыночком Даниилом.
В объективе фотографа – улыбчивый муж Юлии Саниной в привычной темной толстовке, рядом прекрасный сын пары Даниил. Семья позирует у красиво украшеной новогодней елки.
На опубликованных кадрах мальчик раскладывает карты, а папа за ним внимательно наблюдает. Также певица показала любимое развлечение сына - когда папа читает Дане книгу-сказку. Юлия Санина осталась за кадром, снимая происходящее.
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Пользователи сети давно отмечают, что малыш Даня заметно вырос и растет настоящим красавчиком, что он очень милый и взял лучшее у своих родителей. А также восхищаются внешним видом Вала Бебко.
Напомним, что Санина без мейкапа впечатлила видом в обычной жизни.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss внезапно покинула Украину, обратившись к поклонникам.
Также Politeka писала, что Санина поразила видом с кольцом в носу.