Американська модель і Instagram-блогер Кім Кардашьян без сорому демонструє свою жіночність, її сміливі образи зводять шанувальників з розуму і змушують їх серця битися частіше.

Як пише Politeka.net зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян привітала своїх фанатів з Новим роком, не забувши розмістивши кілька знімків, на яких продемонструвала свої пишні форми у всій красі.

На фото Кім позує в короткому топіку при повному макіяжі з дуже довгою косою.

"З Новим роком! Я молюся, щоб це був ваш найкращий рік! Ставте перед собою високі наміри! Приймайте тільки позитив і продуктивність! Нехай цей рік буде наповнений любов'ю, радістю, щастям і здоров'ям! ✨ 2022 р.», - побажала всім Кім Кардашьян.

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