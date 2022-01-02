Як пише Politeka.net зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян привітала своїх фанатів з Новим роком, не забувши розмістивши кілька знімків, на яких продемонструвала свої пишні форми у всій красі.
На фото Кім позує в короткому топіку при повному макіяжі з дуже довгою косою.
"З Новим роком! Я молюся, щоб це був ваш найкращий рік! Ставте перед собою високі наміри! Приймайте тільки позитив і продуктивність! Нехай цей рік буде наповнений любов'ю, радістю, щастям і здоров'ям! ✨ 2022 р.», - побажала всім Кім Кардашьян.
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