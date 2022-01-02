Как пишет Politeka.net звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поздравила своих фанатов с Новым годом, не забыв разместив несколько снимков, на которых продемонстрировала свои пышные формы во всей красе.
На фото Ким позирует в коротком топике при полном макияже с очень длинной косой.
«С новым годом! Я молюсь, чтобы это был ваш лучший год! Ставьте перед собой высокие намерения! Принимайте только позитив и продуктивность! Пусть этот год будет наполнен любовью, радостью, счастьем и здоровьем! ✨ 2022 г.», - пожелала всем Ким Кардашьян.
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