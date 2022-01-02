Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Філіп Кіркоров розмістив невеликий ролик, зроблений під час новорічного шоу.
Після слів "Увага, зірка на майданчику" співак у блискучому піджаку виходить під руку в Аллою-Вікторією. У якийсь момент дівчинка, одягнена в білу сукню з рюшами, відштовхує батька і продовжує крокувати по сцені точно зірка.
Філіп Кіркоров обурено розвів руками.
"У родині повинна бути одна зірка, а другий – я!",- назвав відео співак.
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У коментарях тут же почали обговорювати побачене.
"З дівчинкою треба працювати, щоб розвивати здібності, саме по собі прізвище Кіркорова нічого не гарантує",
"Подивитися б на цю дівчинку років через десять. Цікаво, що з неї виросте?"",
"Красоточка", - пишуть в мережі.
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