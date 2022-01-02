Олександр Еллерт поїхав в Карпати зі своєю єдиною дочкою, щоб відсвяткувати новорічні свята в сніговій атмосфері.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Філіп Кіркоров розмістив невеликий ролик, зроблений під час новорічного шоу.

Після слів "Увага, зірка на майданчику" співак у блискучому піджаку виходить під руку в Аллою-Вікторією. У якийсь момент дівчинка, одягнена в білу сукню з рюшами, відштовхує батька і продовжує крокувати по сцені точно зірка.

Філіп Кіркоров обурено розвів руками.

"У родині повинна бути одна зірка, а другий – я!",- назвав відео співак.

У коментарях тут же почали обговорювати побачене.

"З дівчинкою треба працювати, щоб розвивати здібності, саме по собі прізвище Кіркорова нічого не гарантує",

"Подивитися б на цю дівчинку років через десять. Цікаво, що з неї виросте?"",

"Красоточка", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що у мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал « " копія свого батька»

Також Politeka розповідала, що Кіркоров зізнався в любові українській співачці і показав фото їх взаємних ніжностей: "захоплююся!"

А ще Politeka писала, що Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "в два рази ширше"