Российский певец Филипп Киркоров готовит свою дочь Аллу-Викторию к звездной жизни, поэтому 10-летнюю девочку можно часто видеть рядом с отцом на различных мероприятиях.

Как пишет Politeka.net, у себя в Instagram Филипп Киркоров разместил небольшой ролик, сделанный во время новогоднего шоу.

После слов "Внимание, звезда на площадке" певец в блестящем пиджаке выходит под руку в Аллой-Викторией. В какой-то момент девочка, одетая в белое платье с рюшами, отталкивает отца и продолжает шагать по сцене точно звезда.

Филипп Киркоров возмущенно развел руками.

«В семье должна быть одна звезда, а второй – я!», - назвал видео певец.

В комментариях тут же принялись обсуждать увиденное.

"С девочкой надо работать, чтоб развивать способности, само по себе фамилия Киркорова ничего не гарантирует",

"Посмотреть бы на эту девочку лет через десять. Интересно, что из нее вырастет?"",

"Красоточка", - пишут в сети.

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