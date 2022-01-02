Турецька актриса Нур Феттахоглу з серіалу "Величне століття" схвилювала серця фанатів незвичайним знімком, який вона розмістила Instagram.

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу прославилася на весь світ після ролі Махідевран-султан в історичному серіалі «Величне століття». Актриса за національністю туркеня, але народилася в Німеччині, їй 41 рік.

Нур Феттахоглу без сорому демонструє свою жіночність і привабливість, змушуючи серця фанатів битися швидше.

У себе в Instagram актриса розмістила чорно-біле фото. Нур лежить у воді, закривши очі в блаженстві і піднявши над головою свої витончені руки.

"Потік..." - лаконічно підписала знімок Нур Феттахоглу.

Шанувальники не залишилися осторонь від обговорення її ефектного фото.

"Ти така красива»,

«Моя прелесть",

"Найкрасивіша актриса в світі", - пишуть в мережі.

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