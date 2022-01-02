Турецкая актриса Нур Феттахоглу из сериала «Великолепный век» взволновла сердца фанатов необычным снимком, который она разместила Instagram.

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу прославилась на весь мир после роли Махидевран-султан в историческом сериале «Великолепный век». Актриса по национальности турчанка, но родилась в Германии, ей 41 год.

Нур Феттахоглу без стеснения демонстрирует свою женственность и привлекательность, заставляя сердца фанатов биться быстрее.

У себя в Instagram актриса разместила черно-белое фото. Нур лежит в воде, закрыв глаза в блаженстве и подняв над головой свои изящные руки.

«Поток…» - лаконично подписала снимок Нур Феттахоглу.

Поклонники не остались в стороне от обсуждения ее эффектного фото.

«Ты такая красивая»,

«Моя прелесть",

"Самая красивая актриса в мире", - пишут в сети.

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