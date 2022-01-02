Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу прославилась на весь мир после роли Махидевран-султан в историческом сериале «Великолепный век». Актриса по национальности турчанка, но родилась в Германии, ей 41 год.
Нур Феттахоглу без стеснения демонстрирует свою женственность и привлекательность, заставляя сердца фанатов биться быстрее.
У себя в Instagram актриса разместила черно-белое фото. Нур лежит в воде, закрыв глаза в блаженстве и подняв над головой свои изящные руки.
«Поток…» - лаконично подписала снимок Нур Феттахоглу.
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Поклонники не остались в стороне от обсуждения ее эффектного фото.
«Ты такая красивая»,
«Моя прелесть",
"Самая красивая актриса в мире", - пишут в сети.
Напомним, что красотка из "Великолепного века" в кружевном белье позволила взглянуть на себя в спальной комнате
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