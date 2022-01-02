Актриса з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук блиснула ідеальним пресом в купальнику, насолоджуючись відпочинком на Мальдівських островах.

Як пише Politeka.net, дівчина вирішила оригінально провести новорічні свята і полетіла відпочивати в спекотні країни, подалі від зими і морозів.

Так, 2 січня у себе в Instagram Марта Адамчук опублікувала фотографію, на якій позує в квітчастому роздільному купальнику на березі океану. Її голову прикрасив капелюшок з вуаллю.

На знімку Адамчук похвалилася стрункою підтягнутою фігурою і пружним пресом.

Вона вказала, що зараз знаходиться на Мальдівських островах.

У коментарях шанувальники пораділи за Марту Адамчук.

"Шо ж ти робиш...",

"Бездоганна краса",

"Принцеса ти розумниця тоді🔥", - пишуть в коментарях.

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