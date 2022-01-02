Як пише Politeka.net, дівчина вирішила оригінально провести новорічні свята і полетіла відпочивати в спекотні країни, подалі від зими і морозів.
Так, 2 січня у себе в Instagram Марта Адамчук опублікувала фотографію, на якій позує в квітчастому роздільному купальнику на березі океану. Її голову прикрасив капелюшок з вуаллю.
На знімку Адамчук похвалилася стрункою підтягнутою фігурою і пружним пресом.
Вона вказала, що зараз знаходиться на Мальдівських островах.
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У коментарях шанувальники пораділи за Марту Адамчук.
"Шо ж ти робиш...",
"Бездоганна краса",
"Принцеса ти розумниця тоді🔥", - пишуть в коментарях.
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