Как пишет Politeka.net, девушка решила оригинально провести новогодние праздники и улетела отдыхать в жаркие страны, подальше от зимы и морозов.

марта адамчук

Так, 2 января у себя в Instagram Марта Адамчук опубликовала фотографию, на которой позирует в цветастом раздельном купальнике на берегу океана. Ее голову украсила шляпка с вуалью.

На снимке Адамчук похвасталась стройной подтянутой фигурой и упругим прессом.

Она указала, что сейчас находится на Мальдивских островах.

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В комментариях поклонники порадовались за Марту Адамчук.

"Шо ж ты делаешь…",

"Безупречная красота",

"Принцесса ты умница тогда🔥", - пишут в комментариях.

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