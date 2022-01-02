Как пишет Politeka.net, девушка решила оригинально провести новогодние праздники и улетела отдыхать в жаркие страны, подальше от зимы и морозов.
Так, 2 января у себя в Instagram Марта Адамчук опубликовала фотографию, на которой позирует в цветастом раздельном купальнике на берегу океана. Ее голову украсила шляпка с вуалью.
На снимке Адамчук похвасталась стройной подтянутой фигурой и упругим прессом.
Она указала, что сейчас находится на Мальдивских островах.
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В комментариях поклонники порадовались за Марту Адамчук.
"Шо ж ты делаешь…",
"Безупречная красота",
"Принцесса ты умница тогда🔥", - пишут в комментариях.
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